Sviluppatore diffonde il suo gioco via torrent, le vendite su Steam schizzano del 400%

Farà discutere la storia dello sviluppatore Shota Bobokhidze, autore di Danger Gazers, un piccolo titolo indie che su Steam fino a pochi giorni fa non aveva venduto granché bene. Bobokhidze ha deciso di rendere il gioco disponibile gratuitamente via torrent, su The Pirate Bay.

"Non ci sono fregature, non ci sono feature esclusive di Steam, solo il gioco perfettamente funzionante", ha scritto nella descrizione, chiedendo in cambio ai giocatori che avessero apprezzato il gioco, di considerarne l'acquisto poi su Steam.

Il risultato è stato sorprendente e le vendite sono schizzate del 400%. Addirittura nelle recensioni qualcuno lo ha definito "instant purchase" (da acquisto immediato), altri hanno apprezzato l'iniziativa e hanno comprato il gioco semplicemente per supportare lo sviluppatore.

Si tratta di un'iniziativa promozionale inedita, ma che ha funzionato. L'obiettivo principale era quello di far conoscere e provare il gioco a quanta più gente possibile nel tentativo di aumentarne le vendite, ma lo sviluppatore ne ha approfittato anche per scatenare un dibattito sulla pirateria videoludica, chiedendo di non demonizzarla: "Ci sono molte persone in una posizione in cui non possono permettersi di comprare un gioco, ma che vogliono supportare gli sviluppatori in altri modi, che sia il passaparola, la condivisione sui social media, o anche semplicemente un'email di feedback ed apprezzamento".

Oltre all'esponenziale aumento delle vendite, Danger Gazers è ora nella wishlist del doppio degli utenti rispetto a prima, e molti utenti hanno donato più del doppio del prezzo del gioco (9.99 dollari) a Bobokhidze.

Che ne pensate di questa storia?

Nel frattempo, parlando della piattaforma di Valve, su Steam stanno per iniziare i saldi del Capodanno Lunare.