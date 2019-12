Uno sviluppatore di God of War si unisce a The Initiative, studio interno di Microsoft

The Initiative, studio fondato da Microsoft nel 2018, lo stesso anno in cui sono avvenute acquisizioni di Ninja Theory, Playground Games e altre realtà, continua ad espandersi accogliendo tra le sue fila sviluppatori talentuosi che hanno già avuto modo di mettere la propria firma su progetti di grandi dimensioni.

Oggi scopriamo che questo mese il team orbitante nella galassia degli Xbox Game Studios ha assunto Erik Jakobsen in qualità di Principal Environment Artist. Si tratta dell'ennesimo talento con un'esperienza in Santa Monica Studio nel curriculum: Jakobsen, infatti, ha collaborato per ben 9 anni con lo studio californiano, lavorando come Senior Environment Artist su God of War Ascension, come Lead Environment Artist su un progetto cancellato e poi nel ruolo di Senior Staff Environment Artist sul pluripremiato God of War. Dopo una breve esperienza in DICE durata all'incirca sei mesi, si è ora unito a The Initiative, studio che assume sempre più i connotati di un team all-star.

Negli ultimi mesi lo studio di Microsoft ha aperto le porte a molte personalità di rilievo, provenienti da realtà come Rockstar Games, Sony Interactive Entertainment, Naughty Dog, Insomniac Games, Square Enix, Electronic Arts e BioWare. Su cosa stanno lavorando? Al momento non lo sappiamo, ma pochi giorni fa abbiamo scoperto che il nuovo gioco di The Initiative per Xbox Series X verrà annunciato nel 2020.