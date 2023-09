Per lo sviluppatore di Shadow Fight, le politiche di Unity penalizzeranno i buoni giochi

In seguito alle nuove politiche di Unity che spaventano gli sviluppatori di tutto il mondo, Dmitry Terekhin, fondatore di Nekki, ha voluto condividere il proprio pensiero da esperto del settore e sottolineare l'eventuale impatto negativo della manovra.

Nel suo lungo post pubblicato su Linkedin, il numero uno di Nekki, lo studio noto anche per aver sviluppato giochi come Shadow Fight, è tornato a parlare di come l'industria videoludica mobile stia passando un momento non particolarmente facile.

Analizzando la situazione, si sofferma anzitutto sulla politica IDFA della Cina, che di fatto ha vietato a tutti gli sviluppatori stranieri di entrare nel proprio mercato. Questo ha limitato la capacità degli sviluppatori di rivolgere annunci creati ad hoc per gli utenti pertinenti, complicando notevolmente l'acquisizione di nuovi clienti su dispositivi mobili.

Per di più - riflette Terekhin - la concorrenza è in costante aumento e grandi aziende con budget sbalorditivi hanno fatto il loro ingresso nel mercato, eclissando gli sviluppatori più piccoli. In questo quadro di per sé già molto complesso, il fondatore di Nekki spiega che le nuove politiche di Unity sono "l'ultimo chiodo nella bara".

"Oltre ad addebitare una quota di abbonamento Pro-Seat per la licenza, hanno aggiunto un prezzo che varia da 0,01 a 0,2 $ per l'installazione del gioco (e anche per la reinstallazione). Chi ne soffrirà di più? Principalmente, giochi che non utilizzano una monetizzazione aggressiva e sono abbastanza buoni da diventare virali e popolari. A questo punto, creare un gioco di successo e di alta qualità diventa effettivamente una punizione."

Parlando specificamente del proprio catalogo, il CEO spiega che la nuova politica di Unity potrebbe effettivamente aumentare i loro costi fino a 50 volte, portando a un taglio delle entrate del 50-100% in alcuni paesi. Ciò nonostante, Terekhin non ha grandi speranze che Unity possa tornare sui propri passi.