Gli sviluppatori di Bloodlines 2 parlano del combat system migliorato

Il sequel di Vampire: The Masquerade è stato posticipato, ed arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel 2020, ma ci sono buone notizie per chi lo aspetta. Bloodlines 2 infatti potrà vantare di un combat system migliorato, come hanno spiegato gli sviluppatori durante una recente intervista.

Florian Schwarzer, nello specifico il Senior Producer di Paradox Interactive, ha raccontato delle differenze rispetto al primo capitolo: "Hanno provato a fare troppe cose allo stesso tempo. Con il Source Engine c'era questa componente shooter insieme a questo tipo di prospettiva in terza persona che hanno faticato molto ad aggiustare. Era una specie di sistema di combattimento a distanza ravvicinata, messa in un gioco stealth articolato. Penso che se fai qualcosa del genere oggi ti riesce molto difficile, e all'epoca dev'essere stato quesi impossibile", ha detto parlando del gioco originale.

Schwarzer ha poi continuato: "Il combat system del sequel è incentrato sull'idea che tu stesso sei l'arma. Non sei uno specialista anti-terrorismo che deve alternare tra un sacco di oggetti, sei tu il fulcro dell'azione ("badass", ndr)".

Del resto la nuova avventura della serie premette di essere piuttosto longeva, per cui un sistema di combattimento riprogettato per bene può fare davvero da buona base per il gioco. Che ne pensate delle sue parole? Cosa vi aspettate da Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 con queste premesse?

Nell'atttesa, date un'occhiata alla nostra anteprima di Bloodlines 2.