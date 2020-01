Gli sviluppatori di Children of Morta accusati di aver violato le leggi islamiche in Iran

Problemi per gli autori di Children of Morta: il fondatore del team Dead Mage è stato invitato a presentarsi di fronte al governo iraniano per discutere i contenuti del suo gioco, a quanto pare accusato di violare le leggi islamiche.

Il governo accusa la presenza di danze, l'uso della magia per combattere i nemici, pratiche di sepoltura non in linea con la cultura locale, la mancanza dell'hijab e la presenza della preghiera, oltre ad altri elementi non previsti dai fondamenti islamici.

Attualmente in Iran vige la Teocrazia, una forma di governo che prevede la gestione di attività umane e modalità governative conformi alla volontà divina. Dead Mage ha base in Iran ed è dunque necessario che il team risponda alle accuse, non è chiaro però come si muoverà la compagnia dal momento che la maggior parte dei dipendenti lavorano in Texas, negli Stati Uniti.

Una vicenda certamente delicata e che rischia di causare non poche problematiche al piccolo studio, che potrebbe trovarsi costretto a rinunciare a parte dei profitti di Children of Morta interrompendo le vendite fino a quando gli aspetti contestati non verrano rimossi o eliminati dal gioco.