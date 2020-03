Gli sviluppatori commentano la velocità dell'SSD di PlayStation 5

La nuova unità SSD Custom di PlayStation 5 è uno dei punti di forza della console e molti sviluppatori sembrano entusiasti delle potenzialità offerte dall'SSD della nuova console Sony, come evidenziato in una serie di messaggi su Twitter.

Tra i tanti troviamo Andrew Maximov (ex Naughty Dog) che sottolinea come la velocità come la velpcità dichiarata (5,5GB/sec) rimuoverà sicuramente molti limiti dell'attuale generazione, dello stesso avviso anche James Cooper che parla della "possibilità per gli sviluppatori di non doversi preoccupare dello streaming dei livelli e della micro gestione della memoria", in calce trovate anche altri messaggi di sviluppatori decisamente soddisfatti del lavoro svolto da Sony su questo aspetti.

Il vantaggio di utilizzare una unità SSD non risiede solamente nei tempi di caricamento ridotti per i giocatori ma anche in un concreto aiuto per gli sviluppatori che non dovranno più preoccuparsi di alcuni aspetti tecnici e non avranno limitazioni dovute alla capacità di trasferimento degli attuali HDD. Anche Digital Foundry ha lodato l'SSD di PlayStation 5, segno evidente del buon lavoro svolto da Mark Cerny e dal team di ingegneri di Sony in fase di progettazione e ottimizzazione del sistema.

Ricordiamo che PlayStation 5 sarà disponibile durante l'autunno 2020, la data di uscita non è ancora stata annunciata, così come il prezzo di lancio. Ne sapremo probabilmente di più tra la tarda primavera e l'estate.