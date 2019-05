Gli sviluppatori di Control vedono un futuro roseo per i giochi single player

In un mercato invaso da giochi free-to-play in continua espansione e game as a service, Remedy sembra intenzionata a proseguire per la propria strada offrendo esperienze pienamente godibili in solitaria. Dopo Max Payne, Alan Wake e Quantum Break, lo studio finlandese è pronto a tornare sul mercato con il promettente Control.

Il CEO Tero Virtala non solo crede fermamente che i giochi single player siano qui per rimanere, ma è anche sicuro che nei prossimi anni continueranno ad espandersi. Durante il Reboot Develop Blue, ha affermato che l'espansione del mercato PC (la crescita dell'Epic Games Store) e l'aumento di competitività nel mercato (l'arrivo di Google Stadia) aprirà tantissime nuove porte a studi come Remedy, intenzionati a lavorare su produzioni tripla A per giocatore singolo.

"La gara è aperta per il Netflix dei giochi. Non sappiamo come e quando accadrà, o se sarà un servizio in sottoscrizione. Il fatto è che nei prossimi due o tre anni le grandi compagnie investiranno tantissimo in questo settore. Ogni singola persona sa che, nell'industria del gaming, per vendere una nuova piattaforma c'è bisogno di contenuti esclusivi". Con queste nuove opportunità di distribuzione ci sarà una maggiore richiesta per i nostri giochi, e anche tante nuove potenziali partnership".

L'ottimismo dei confronti dei giochi single player è ulteriormente aumentato grazie al successo delle esclusive Sony e delle grandi produzioni di Ubisoft, come Assassin's Creed Odyssey e Far Cry 5: "Quando discutevamo con i publisher tre anni fa, molti di loro erano dubbiosi sulla riuscita di un blockbuster tripla A single-player. Ora, dopo il successo di tanti giochi di Sony e Ubisoft, i single player non sono mai stati così forti".

Cosa ne pensate delle parole del CEO di Remedy? Credete anche voi che i giochi vecchio stampo saranno tra i grandi protagonisti del futuro del gaming?