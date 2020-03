Gli sviluppatori di Devil's Hunt chiudono i battenti, i dipendenti non sono stati avvisati

Secondo un report pubblicato dalla testata polacca PPE, lo studio Layopi Games, noto per aver sviluppato Devil's Hunt, ha chiuso i battenti dopo aver affrontato notevoli difficoltà economiche negli ultimi mesi.

Il gioco è stato pubblicato su PC dal publisher polacco 1C Company, lo studio stava lavorando sui porting per console ma i lavori a quanto pare non verranno mai completati. Alcuni membri del team hanno dichiarato di non aver ricevuto lo stipendio per mesi, con il compenso di novembre 2019 saldato in tre rate a dicembre, gennaio e febbraio. I dipendenti si sono recati regolarmente al lavoro nei giorni scorsi, trovando però gli uffici completamente vuoti, senza ricevere spiegazioni di alcun tipo, in questo modo hanno appreso di essere rimasti senza lavoro e dell'ovvia chiusura dello studio.

Devil's Hunt è stato accolto negativamente da pubblico e critica, Layopi Games sperava di poter migliorare la propria situazione finanziaria portando il gioco su console ma la mancanza di fondi per completare i lavori non ha permesso il raggiungimento degli obiettivi. I dirigenti sono ora sotto gli occhi del ciclone in Polonia a causa dell'assoluta mancanza di comunicazione nei confronti dei dipendenti, i quali aspettano ancora il pagamento di vari compensi.