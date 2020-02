Gli sviluppatori entusiasti di The Last of Us Parte 2: 'Ridefinirà i giochi Tripla A'

Il rinvio di The Last of Us Parte 2 ha sicuramente fatto poco piacere ai fan, ma era necessario perché Naughty Dog rifinisse al meglio tutti gli aspetti del gioco. E il risultato evidentemente dev'essere piuttosto positivo, dato che il game director Anthony Newman sembra davvero entusiasta del gioco.

Newman ha infatti twittato tutto il suo hype nei confronti del gioco, alzando ovviamente l'asticella delle aspettative dei fan, scrivendo: "Stiamo per ridefinire i giochi Tripla A nel 2020". Insomma, entusiasmo alle stelle.

Anche i giocatori come ovvio che sia, non vedono l'ora di mettere le mani sull'attesissimo titolo. Raramente Naughty Dog ha consegnato al pubblico giochi che poi non hanno avuto successo, e lo studio è al lavoro sullo storytelling, la presentazione, i personaggi e quant'altro da anni, e già all'epoca della sequenza mostrata all'E3 2018 si capiva che stessero facendo le cose in grande.

Per il momento non ci resta che aspettare qualche altro giorno: The Last of Us Parte 2 sarà presente al PAX East in forma giocabile, per cui potremo finalmente toccare con mano quello che Newman ha anticipato nel tweet.

Nel frattempo è stato ribadito che The Last of Us Parte 2 sarà un'esclusiva PlayStation, per cui sono state smentite le voci secondo cui fosse in lavorazione una versione PC.

Cosa vi aspettate dal grande ritorno di Naughty Dog?