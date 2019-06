Gli sviluppatori di Fortnite vanno in vacanza, ma gli aggiornamenti continueranno

Pochi titoli possono vantare un supporto assiduo quanto quello riservato da Epic Games a Fortnite. Da oltre un anno e mezzo il titolo si aggiorna a cadenza settimanale, dando continuamente il benvenuto a nuovi contenuti e modalità. Ai consueti update vanno inoltre ad aggiungersi gli hotfix che arrivano ogni volta che c'è la necessità.

I vertici della software house hanno quindi ben pensato di concedere ai suoi dipendenti un meritato periodo di riposo. Ad annunciarlo è stata la stessa Epic Games in un recente post apparso sul sito ufficiale: gli uffici della compagnia rimarranno chiusi per ben 2 settimane, dal 24 giugno all'8 luglio. Durante questo periodo non si svolgerà nessun Torneo Competitivo a premi (per il prossimo bisognerà attendere il 13 luglio).

Non temete, tuttavia. Fortnite continuerà ad aggiornarsi! Gli sviluppatori hanno già preparato due aggiornamenti di contenuto che verranno pubblicati durante la loro assenza. Tutti i dettagli verranno forniti come di consueto tramite le note delle patch, ma probabilmente, a giudicare dai leak dei giorni scorsi, tra le principali novità figurerà il nuovo Fucile Pesante a Tamburo.