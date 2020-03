Gli sviluppatori di Gears Tactics sono al lavoro su un gioco esclusivo per Google Stadia

Lo sviluppatore indipendente Splash Damage sta lavorando ad un progetto esclusivo per Google Stadia, al momento non sono trapelati molti dettagli in merito, se non una breve dichiarazione del team.

"Siamo orgogliosi di annunciare che al momento stiamo lavorando ad un gioco esclusivo per Google Stadia. In Splash Damage siamo sempre alla ricerca di innovazione e adesso abbiamo trovato un nuovo partner per poter esprimere la nostra visione al 100%. Siamo grandi fan di Stadia sin dal suo annuncio e ora siamo meravigliati dalla passione che il team di Google Stadia ha dimostrato."

Splash Damage è attualmente al lavoro anche su Gears Tactics per Microsoft, lo studio ha inoltre dato supporto a The Coalition per Gears 5 e 343 Industries con Halo The Master Chief Collection, oltre ad aver sviluppato giochi come Brink.

Nelle scorse ore Google ha annunciato Stadia Makers Program, un programma dedicato agli sviluppatori indipendenti che vogliono portare i propri giochi su Stadia, questi saranno agevolati da alcuni strumenti e da piani pensati appositamente per le loro esigenze, l'obiettivo di Big G è quello di coinvolgere un sempre maggior numero di team grandi e piccoli nello sviluppo di giochi per la piattaforma.