Gli sviluppatori di Gotham Knights sono già al lavoro su una nuova IP tripla A

Lo sviluppo di un gioco ad alto budget richiede molto tempo e un'attenta pianificazione. Per questo motivo, anche se non hanno ancora pubblicato Gotham Knights, i ragazzi di Warner Bros. Montreal hanno già cominciato a lavorare al loro prossimo progetto.

A scoprirlo è stato The Arkham Channel, che spulciando tra gli annunci di lavoro dello studio ha trovato dei palesi riferimenti ad un nuovo gioco in cantiere. Nello specifico, Warner Bros. Montreal sta cercando un Senior Gameplay/Animation Programmer da impiegare nello sviluppo di una nuova IP tripla A: i dettagli terminano qui, ma da queste poche parole è possibile evincere che si tratta di un gioco ad alto budget e, soprattutto, appartenente ad una nuova IP, dunque non rappresenterà il sequel di un prodotto già sul mercato. Tra le varie skill è richiesta un'esperienza nello sviluppo di giochi per Xbox One e/o PlayStation 4 e di sistemi di gameplay cross-platform, pertanto è possibile che si tratti di un progetto cross-gen esattamente come Gotham Knights.

A proposito di Gotham Knights, ne approfittiamo per ricordarvi che vedrà la luce nel 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Si tratta di un nuovo action RPG che calerà i giocatori nei panni di quattro allievi di Batman, ora impegnati come vigilanti: Batgirl, Robin, Nightwing e Cappuccio Rosso. Per maggiori dettagli leggete la nostra anteprima di Gotham Knights.