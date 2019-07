Gli sviluppatori italiani hanno creato alcuni livelli per Super Mario Maker 2

Super Mario Maker 2 è il perfetto banco di prova per i giocatori che vogliono cimentarsi con le proprie abilità da game designer: intuitivo e di facile utilizzo, permette a tutti di iniziare a crearsi da zero la propria avventura di Super Mario, costruendo tutti i livelli che vogliono e con una libertà di creazione senza precedenti.

A mostrare le potenzialità creative del gioco sono scesi in campo anche alcuni dei principali studi di sviluppo italiani che, da veri professionisti e amanti del genere, hanno realizzato degli esclusivi e inediti livelli di gioco mettendoli a disposizione di tutta la community. Ma non solo: in una serie di video Andrea Babich di Ubisoft Studios, Tommaso Bonanni di Caracal Games, Marco Di Timoteo di Studio Evil, Manuel Labbate di Trinity Games e Luca Cafasso di 3DClouds mostrano i loro livelli di Super Mario Maker 2, giocandoci e raccontando il processo di creazione dietro a ognuno, per far scoprire a tutti come sono nati e svelare qualche trucco del mestiere. Un’occasione imperdibile per trovare la giusta ispirazione per i propri livelli imparando dai migliori!

La creatività dei tanti fan del gioco ha portato una vera e propria invasione di livelli giocabili online, i quali rappresentano il perfetto rifugio per chi, prima ancora di creare, preferisce mettersi alla prova giocando livelli fuori dal comune. Di seguito i codici dei livelli di Super Mario Maker 2 realizzati dagli studi di sviluppo per poterli giocare in prima persona:

Studio Evil: X82-WWJ-4LG

Ubisoft Studios: PHF-6YD-RDF

Trinity Games: KNC-MC2-NDF

Caracal Games: 4BK-963-Y8G

3D Clouds: 2HZ-7H0-NSF

Con il nuovo Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch, infatti, i giocatori possono costruire tutto quello che hanno sempre sognato in un livello di Super Mario. Grazie a tanti nuovi strumenti di creazione, stili (tra cui quello nuovissimo di Super Mario 3D World), elementi e funzioni di gioco, potranno dare libero sfogo alla propria fantasia realizzando livelli inediti da condividere tramite un codice unico con gli amici e online con tutto il mondo. A partire da una griglia vuota, i game designer in erba potranno posizionare i vari blocchi, nemici e oggetti dove preferiscono, in completa libertà e in modo estremamente intuitivo. E il bello è che si potranno combinare a piacimento gli elementi della serie che tutti conosciamo per creare cose mai viste prima, anche le più bizzarre.