Gli sviluppatori di Machine Games parlano della durata di Wolfenstein Youngblood

Quanto durerà Wolfenstein Youngblood? A questa domanda hanno risposto gli sviluppatori di Machine Games durante una recente intervista con GameSpot avvenuta poco dopo la presentazione del gioco all'E3 di Los Angeles.

Il produttore esecutivo Jerk Gustafsson fa sapere che il gioco dovrebbe durare indicativamente 25/30 ore portando a termine tutte le missioni ed esplorando il titolo nella sua interezza: "Si tratta del gioco più grande mai prodotto da Machine Games, nonostante i tempi di produzioni decisamente brevi. Per esplorare tutto serviranno non meno di 25 o 30 ore di gioco. La durata non è semplice da stabilire poichè la progressione non è lineare come nei precedenti capitoli."

Si tratta in ogni caso di una longevità certamente ottima per uno spin-off dai valori produttivi certamente inferiori rispetto a Wolfenstein The New Order e Wolfenstein II The New Colossus. Per mettere le mani sul nuovo Wolfenstein non dovremo attendere troppo, il lancio è fissato per il 26 luglio su PC, PlayStation 4 e Xbox One., per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Wolfenstein Youngblood.