Gli sviluppatori di Monster Boy and the Crused Kingdom sono a lavoro su un nuovo gioco

Game Atelier e FDG Entertainment, dopo il successo di Monster Boy and the Cursed Kingdom, hanno annunciato di essere a lavoro su un nuovo gioco. La notizia arriva direttamente dagli account Twitter degli sviluppatori.

Al momento non esistono informazioni sul nuovo progetto, che viene però definito "ancora più ambizioso" da FDG Entertainment. Per chi non lo conoscesse, Monster Boy and the Crused Kingdom è un platform con elementi action pubblicato nel dicembre del 2018. Monster Boy nasce come omaggio ai vecchi giochi del Sega Master System e ne riprende molti elementi, implementandoli in maniera eccezionale. Il protagonista è un guerriero mutaforma che può usare una miriade di abilità per sconfiggere i nemici e risolvere i vari puzzle disseminati nel gioco. Il titolo ha ricevuto un'ottima accoglienza da parte della critica e del pubblico, in particolare su Switch.

Ci vorrà del tempo per avere ulteriori dettagli sul nuovo progetto di Game Atelier e FDG ma i presupposti per un grande titolo ci sono tutti. In attesa di aggiornamenti vi ricordiamo che Monster Boy and the Crused Kingdom (di cui potete leggere la recensione qui) è già disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.