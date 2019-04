Gli sviluppatori di Mortal Kombat 11 presentano le loro Fatalities preferite!

Si avvicina la data di pubblicazione di Mortal Kombat 11 ed il Team di NetherRealm approfitta degli ultimi giorni di attesa per presentarci un video decisamente speciale.

Al suo interno infatti, gli sviluppatori presentano infatti le loro Fatalities di Mortal Kombat 11 preferite. I personaggi del roster presentati ufficialmente sono ormai piuttosto numerosi, ma a spuntarla su tutte le altre sono soprattutto le finisher di alcuni lottatori in particolare. Tra questi troviamo ad esempio Jhonny Cage, con la sua Fatality "cinematografica" e l'iconico Scorpion, ma anche Skarlet e la new entry Geras, introdotto tempo addietro con un apposito Trailer di presentazione del personaggio.

Come prevedibile, il video ospita al suo interno una carrellata dedicata alle Fatalities che NetherReal ha eletto come proprie predilette: come da tradizione, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news! Non ci resta dunque che augurarvi una buona visione, e, soprattutto, domandarvi: qual è la vostra personale Fatality preferita?

Vi rammentiamo che tra i personaggi del roster di Mortal Kombat 11 troviamo alcune new entry, ma anche vecchie conoscenze. Tra i lottatori confermati più recentemente troviamo Cetrios, Noob Saibot e D'Vorah. Ampio spazio anche per la "regina di Mortal Kombat", l'amato personaggio di Kitana è infatti stato introdotto con un Trailer dedicato.