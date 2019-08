Gli sviluppatori di NBA 2K e WWE 2K al lavoro su un open world basato su veicoli

Visual Concepts, studio di sviluppo responsabile delle serie NBA 2K e - assieme a Yuke's - WWE 2K, sono pronti ad espandersi e hanno lanciato dei nuovi annunci di lavoro. Le figure ricercate, nello specifico, sono un Level Designer, un World Designer, un Props Artist e un Software Engineer.

Ad attirare la nostra attenzione è stata la descrizione allegata all'annuncio per il level designer, poiché include un indizio importantissimo sul titolo che sembrerebbe essere attualmente in sviluppo presso gli studi della software house. Viene fatto uno specifico riferimento ad un "nuovo ed eccitante progetto open world basato sui veicoli". Lo sviluppatore che verrà assunto dovrà occuparsi di creare "missioni ed eventi emozionanti" nelle varie zone della mappa, lavorando a stretto contatto con ingegneri, artisti e altri designer. Pochi indizi, ma sufficienti per farci un'idea sulla tipologia di gioco.

Il titolo in questione, dal momento che non è mai stato annunciato, serberebbe trovarsi ancora alle fasi iniziali dello sviluppo. Come spesso accade per i progetti in erba, inoltre, potrebbe andare incontro a modifiche o addirittura alla cancellazione, pertanto vi consigliamo di attendere informazioni ufficiali prima di far volare in alto la vostra immaginazione.

I ragazzi di Visual Concepts, intanto, sono al lavoro su NBA 2K20, titolo previsto su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch per il 6 settembre 2019. In attesa dell'uscita, potete testare la demo gratuita di NBA 2K20 su console.