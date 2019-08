Gli sviluppatori di Ooblets ricevono insulti dopo l'accordo di esclusività con Epic

Ooblets verrà pubblicato in esclusiva temporanea su Epic Games Store, grazie a un accordo stipulato tra Glumberland e la casa di Fortnite. La cosa non deve essere andata a genio ad alcuni giocatori, al punto da spingerli a ricoprire di insulti gratuiti gli sviluppatori del titolo.

Glumberland, la software house indipendente dietro Ooblets, è un piccolo studio composto da Rebecca Cordingley e Ben Wasse. Il loro gioco doveva essere originariamente pubblicato da Double Fine, almeno fino a quando la compagnia di Tim Schafer non è stata acquisita da Microsoft. A quel punto i piani sono cambiati, e i ragazzi di Glumberland hanno accettato la proposta di Epic: pubblicare il loro gioco in esclusiva su Epic Games Store, ricevendo in cambio un finanziamento per ultimare lo sviluppo del titolo.

Anche se il noto giornalista Jason Schreier e altri attori dell'industria si sono schierati a difesa delle politiche di Epic Games Store, questi accordi di esclusività sono ancora visti di cattivo occhio da una certa fetta di giocatori. Alcuni utenti, in particolare, sono arrivati a scagliarsi contro gli sviluppatori di Ooblets, mandando loro insulti e minacce gratuite tramite i canali social.

Scrivendo su Patreon, Rebecca Cordingley e Ben Wasse hanno parlato dei terribili messaggi che hanno ricevuto dopo aver annunciato i loro accordi con Epic Games.

"Siamo devastati. Abbiamo ricevuto migliaia di messaggi di odio e minacce su ogni possibile piattaforma, senza interruzioni. È molto doloroso, in particolare dopo aver avuto una relazione positiva e di supporto con il nostro pubblico durante il processo di sviluppo del gioco".

La notizia è stata commentata anche da Epic Games, che in un posto pubblicato sul proprio sito ha dichiarato: "questo fatto evidenzia una tendenza inquietante che sta compromettendo il dialogo con il pubblico, a cui segue la creazione intenzionale di informazioni false, accompagnate da molestie nei confronti dei partner, e dalla promozione di temi di odio e intimidazione nei confronti degli altri".

A prescindere dall'essere d'accordo o meno con le politiche di esclusività di Epic Games, questo genere di reazione da parte del pubblico è molto difficile da giustificare. Voi cosa ne pensate?