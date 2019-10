Gli sviluppatori parlano della grafica di Pokémon Spada e Scudo

Pokémon Spada e Scudo sarà il primo grande episodio della serie ad approdare su Nintendo Switch, dopo i due Let's Go. Mentre l'entusiasmo dei fan è sicuramente palpabile, come d'altronde capita con praticamente ogni nuovo capitolo della saga, c'è un aspetto che divide tuttora la community.

Si parla della grafica, che presumibilmente non si discosterà da quella che abbiamo visto nelle varie anteprime del gioco visto che ormai mancano meno di tre settimane all'uscita, e che a detta di molti ancora non sembra pienamente convincente.

Ne hanno parlato recentemente due figure chiave di Game Freak, Junichi Masuda e Shigeru Ohmori. Ai due era stato chiesto se avessero avuto problemi a passare a una grafica HD dopo anni di lavoro su console portatile, ed ecco la loro risposta: "Muoversi su Switch dopo il 3DS e altre piattaforme è effettivamente una sfida difficile, in particolare con i costi di sviluppo, che sono molto importanti da considerare".

Ma come si comportano i due nei confronti dei feedback negativi? "Naturalmente ci sono commenti che ti lasciano deluso come sviluppatore, ma quel genere di risposta ti serve per provare a migliorarti anche nel prossimo gioco, su cui ovviamente di basi anche sul feedback ricevuto in precedenza".

Voi che ne pensate? Trovate la grafica di Pokémon Spada e Scudo deludente, o la trovate giusta per questa nuova era di Pokémon che sta per cominciare? Il gioco sarà disponibile a partire dal 15 novembre. Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra anteprima di Pokémon Spada e Scudo.