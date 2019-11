Gli sviluppatori di Pokémon Spada e Scudo parlano della telecamera libera

Il conto alla rovescia per Pokémon Spada e Scudo segna -2, ed il 15 Novembre potremo finalmente mettere le mani sull'attesissimo nuovo capitolo della serie, primo tra i giochi "maggiori" dedicati ai Pokémon ad arrivare su Nintendo Switch.

Nonostante il lancio stia venendo accompagnato da alcune polemiche, visto che alcuni giocatori non sono del tutto convinti della bontà del titolo, si tratta comunque di un marchio dal sicuro appeal e di uno dei titoli in generale più attesi dalla community, per cui c'è molta curiosità intorno al gioco, anche perché ci saranno tanti elementi del tutto nuovi per la serie.

Uno di essi è la telecamera libera, anziché quella storica, fissa, visuale dall'alto che ci ha accompagnati fin dai tempi del Game Boy. Proprio di questa caratteristica hanno parlato gli sviluppatori, in particolare il Game DIrector Shigeru Ohmori, durante una recente intervista.

"Vogliamo sempre trovare nuove sorprese per i nostri giocatori, in ogni nuovo titolo Pokémon. Questa è la prima volta che introduciamo la telecamera libera nella serie, quindi siamo molto eccitati all'idea di vedere come i giocatori risponderanno una volta che metteranno le mani sul gioco. Penseremo poi a cosa fare in futuro a seconda delle loro reazioni".

Voi che ne pensate? Vi attira l'idea della telecamera libera in Pokémon Spada e Scudo? In attesa del gioco vi ricordiamo che oggi alle 16 c'è un appuntamento importante sul nostro canale Twitch: un Q&A su Pokémon Spada e Scudo insieme a Cydonia! Per approfondire sul gioco inoltre, date un'occhiata alla nostra anteprima di Pokémon Spada e Scudo.