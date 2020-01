Videogiochi e 2020: gli sviluppatori festeggiano con delle bizzarri cartoline giapponesi

Dagli sviluppatori nipponici alle case di produzione internazionali più blasonate, passando per i team indipendenti, l'industria videoludica festeggia il Capodanno e ci augura un felice 2020 confezionando delle bizzarri cartoline giapponesi.

Dalle pagine dei rispettivi canali social, i colossi del settore regalano al proprio pubblico delle squisite cartoline a tema videoludico che celebrano il nuovo anno ritraendo le mascotte aziendali e i loro titoli di punta.

Particolarmente interessanti sono le immagini di auguri confezionante dalla divisione social giapponese di Xbox e da quella di CD Projekt, in quest'ultimo caso con uno artwork di Cyberpunk 2077 che ritrae Night City, il protagonista V in versione femminile e la splendida moto alimentata a energia nucleare che potremo utilizzare per esplorare il mondo aperto di uno dei giochi più attesi del 2020. Non mancano poi le cartoline celebrative di Sony (che ci ricorda i 25 anni di PlayStation) e Nintendo, con una delle tante pubblicità che stanno caratterizzando la campagna promozionale giapponese d'inizio 2020 per Switch e Switch Lite.

In calce alla notizia trovate una galleria immagini che ritrae le immagini più importanti pubblicate dai produttori e dagli sviluppatori di tutto il mondo per festeggiare il 2020. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche un approfondimento su chi ha speso di più in spot TV nel 2019 tra Microsoft, Sony e Nintendo.