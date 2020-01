Gli sviluppatori di BioShock 4 assumono: indizi sul gioco negli annunci di lavoro?

Piuttosto a sorpresa, nel corso del dicembre 2019, i vertici di Take-Two hanno ufficialmente conformato che un nuovo BioShock è attualmente in via di sviluppo.

Sul progetto non sono ancora stati condivisi molti dettagli, se non l'identità del team di sviluppo. Ad occuparsi del prossimo capitolo della celebre serie è infatti Cloud Chamber, software house avente una sede a Montréal ed una nell'area di San Francisco. Curiosa di apprendere ulteriori informazioni, la community videoludica ha passato in rassegna alcuni annunci di lavoro pubblicati dal team, che sembrano contenere alcuni possibili indizi sul nuovo BioShock.

In particolare, possiamo citare le seguenti posizioni aperte:

Senior AI Engineer : nell'annuncio viene fatto riferimento alla volontà del team di sviluppare un sistema di AI per un gioco dalla forte componente narrativa, all'interno del quale legare AI e storytelling;

: nell'annuncio viene fatto riferimento alla volontà del team di sviluppare un sistema di AI per un gioco dalla forte componente narrativa, all'interno del quale legare AI e storytelling; Level Designer : obiettivo del nuovo professionista sarà quello di dar vita ad un "mondo nuovo e fantastico", creando esperienze di gameplay memorabili per una produzione sbalorditiva;

: obiettivo del nuovo professionista sarà quello di dar vita ad un "mondo nuovo e fantastico", creando esperienze di gameplay memorabili per una produzione sbalorditiva; Lead Combat Designer: tra i compiti della figura professionale viene indicata la creazione di un "paradigma di combattimento FPS che sia accessibile, soddisfacente e consenta un elevato livello di espressione e sperimentazione per il giocatore in un molto fortemente reattivo".

In attesa di scoprire dettagli ufficiali sulla produzione di Cloud Chamber, ricordiamo che il nuovo BioShock non dispone ancora di una precisa finestra di lancio, mentre è stato confermato che Ken Levine non è coinvolto nel progetto.