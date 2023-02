Gli sviluppatori di PUBG vogliono creare il rivale di Escape from Tarkov

Escape from Tarkov è uno fra gli sparatutto in prima persona più in voga degli ultimi anni, e sembra che gli sviluppatori di PlayerUknown's Battlegrounds, dopo aver fatto da apripista all'esplosione dei Battle Royale, abbiano intenzione di creare un rivale del titolo firmato da Battlestate Games.

Sebbene inizialmente Tarkov sembrava essere in diretta competizione con i tanti battle royale sul mercato, il gioco si è ritagliato una nicchia tutta sua dal 2017, e pare che altri vogliano imitare la sua formula vincente. Abbiamo già assistito agli esempi di Hazard Zone di Battlefield 2042, la modalità DMZ di Call of Duty Modern Warfare 2 ed anche Hunt: Showdown, ma sembrerebbe che anche Krafton sia ansiosa di entrare in scena.

Secondo l'ultimo rapporto finanziario della compagnia, Project BlackBudget, così come è noto attualmente il progetto, sarà il concorrente di Escape From Tarkov realizzato da PUBG Studios. Secondo il documento, individuato da The Loadout, il gioco è un "open world PvPvE in continua evoluzione ricco di sparatorie soddisfacenti che offre esperienze imprevedibili ed emozionanti". Il titolo apparentemente verrà lanciato su PC, console e dispositivi mobile.

Non sappiamo quanto prioritario possa essere il titolo per Krafton, che sappiamo essere al lavoro anche su un gioco dark fantasy in Unreal Engine 5 di cui abbiamo ricevuto un teaser.