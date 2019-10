Gli sviluppatori della serie Mario & Luigi dichiarano bancarotta

Come riportato da Yahoo! Japan, il team indipendente AlphaDream ha dichiarato bancarotta, presentando le pratiche per avviare il fallimento alla corte distrettuale di Tokyo in data primo ottobre.

La compagnia è nata nel 1991 e in quasi trent'anni di attività ha lavorato su molte serie e giochi di successo tra cui Koto Battle Tengai no Moribito per Game Boy Color, Tomato Adventure per GBA, la serie Hamtaro per Marvelous e ovviamente i giochi della saga Mario & Luigi come Superstar Saga, Fratelli nel Tempo, Paper Jam e Dream Team.

Nel 2014 la compagnia ha registrato profitti record pari a 300 milioni di yen, negli anni successivi però le cose non sono andate nel migliore dei modi e al marzo 2018 sono stati accumulati debiti per 465 milioni di yen, cifra che l'azienda non è riuscita a risanare, da qui la dichiarazione di fallimento.

I diritti della serie sviluppate da AlphaDream appartengono ai rispettivi publisher, la compagnia giapponese non possiede infatti assets proprietari avendo lavorato sempre come sviluppatore a progetto e non essendosi mai lanciata nello sviluppo e nel publishing di proprie IP.