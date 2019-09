Gli sviluppatori svelano i remake che vorrebbero giocare su Nintendo Switch

Nel panorama videoludico moderno c'è abbastanza spazio per tutto. Dalle produzioni story-driven ad alto budget a giochi multiplayer, passando per titoli indipendenti, remastered, remake e chi più ne ha, più ne metta. Nintendo Switch non fa certo eccezione, dal momento che nel suo catalogo ospita titoli appartenenti a tutte quelle categorie.

A proposito dei remake, la redazione di Video Games Chronicle ha ben pensato di chiedere ad alcuni degli sviluppatori quali sono i classici del passato usciti sulle console della grande N che vorrebbero che venissero riportati in vita su Switch. Jens Andersson, Game Director di Yoku’s Island Express e The Darkness, gradirebbe un remake di Bubble Bobble, un puzzle platform che ben si sposerebbe con le caratteristiche di Nintendo Switch, perfetta per il gioco cooperativo. Per sua fortuna, potrà "consolarsi" con un nuovo capitolo della serie intitolato Bubble Bobble 4 Friends. Mark Stevenson, Art Director di Donkey Kong 64 e Kameo, farebbe invece di tutto per un remake di Donkey Kong Country 2.

Il nostro Davide Soliani, Game Director di Mario + Rabbids: Kingdom Battle, afferma che Gunpei Yokoi è andato a visitarlo in sogno chiedendogli di sviluppare una remaster di Metroid del 1986! Ci auguriamo che la premonizione si realizzi! Grant Kirkhope, compositore di Banjo-Kazooie e Viva Pinata giocherebbe volentieri ad un remake di The Legend of Zelda: A Link to the Past. Chissà, Nintendo potrebbe accontentarlo... dopotutto, sta per lanciare The Legend of Zelda: Link's Awakening! A seguire una rapida panoramica dei desideri di altri sviluppatori:

Phil Duncan, Designer di Overcooked: Star Fox 64 ;

; Patrick Plourde, Creative Director di Chilg of Light e Watch Dogs 2: Ogre Battle 64 ;

; Alex Hutchinson, Creative Director di Far Cry 4: Balloon Fight ;

; David Doak, Designer di Timesplitter e Perfect Dark: GoldenEye 007 ;

; James Mielke, Creative Director di Jupiter & Mars: Skies of Arcadia ;

; Robin Beanland, Compositore di Sea of Thieves e Killer Instinct: Tetrisphere ;

; Ted Timmins, Designer di Fable 2 e Sea of Thieves: Donkey Kong ;

; Steve Mayles, Character Designer di Banjo-Kazooie e Donkey Kong Country: Panel de Pon;

A voi, invece? Quale remake di un celebre gioco uscito sulle console di Nintendo vorreste giocare su Switch?