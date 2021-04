Gli sviluppatori di The Medium vogliono rimanere indipendenti

I ragazzi di Bloober Team vogliono rimanere indipendenti: stando a quanto emerge da un report del sito polacco Bankier, i responsabili di The Medium e Observer avrebbero rifiutato delle richieste di acquisizione avanzate da altre compagnie non meglio specificate.

"La compagnia ha deciso di interrompere le trattative con dei potenziali investitori interessati ad acquistare a maggioranza poiché non intende rischiare perdere il focus sui suoi obiettivi strategici". Bloober Team è convinta di avere ancora margini di crescita, e non intende farsi limitare da un'eventuale acquisizione: "Allo stato attuale, [un'acquisizione] sarebbe incompatibile con la cultura dell'organizzazione, e limiterebbe in maniera significativa la crescita del valore della compagnia nei prossimi anni, in particolar modo se vengono presi in considerazione i progetti già pianificati".

The Medium ha riscontrato un discreto successo su PC e Xbox Series X|S, recuperando i costi di produzione in un solo giorno, e adesso c'è un discreto ottimismo in vista del prossimo grande progetto dello studio. Piuttosto che farsi acquisire, Bloober Team intende investire in altre realtà, in netta controtendenza rispetto a molti altri studi che in tempi recenti si sono fatti acquisire: "Avendo delle risorse finanziarie da parte, lo studio ha la possibilità si effettuare degli investimenti mirati all'aumento del suo valore".