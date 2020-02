Gli sviluppatori di The Messenger sveleranno il loro nuovo gioco il 19 marzo

Dopo aver debuttato nel 2018 con The Messenger, lo sviluppatore Sabotage Studio ha annunciato con un tweet sul suo profilo ufficiale la presentazione del prossimo gioco in lavorazione che verrà svelato tra poco meno di un mese.

Sabotage Studio ha esordito nel 2018 con The Messenger, un action platform 2D a scorrimento orizzontale dallo stilo unico, che ha riscosso un notevole successo a livello di critica e pubblico. Il tweet pubblicato oggi dallo studio annuncia il reveal del prossimo titolo in lavorazione per il 19 marzo, in coincidenza con l'equinozio di primavera, mostrando quella che a tutti gli effetti sembra un'eclissi solare, il tutto accompagnato da un motivo musicale che potrebbe appartenere al gioco. Il riferimento all'equinozio primaverile potrebbe anticipare uno dei temi contenuti nel titolo, anche se al momento non si hanno conferme ufficiali. Sabotage Studio ha poi concluso l'annuncio invitando i fan a collegarsi su Discord per rimanere aggiornati sui prossimi eventi in programma.

Per chi volesse farsi un'idea del precedente lavoro di Sabotage Studio, vi ricordiamo che la recensione di The Messenger è già disponibile sulle pagine di Everyeye.