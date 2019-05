Gli sviluppatori di Wolfenstein puntano ad eliminare del tutto il crunch time

Quello del crunch time è uno degli argomenti più dibattuti dell'industria videoludica moderna. Per chi non lo sapesse, con questo termine si fa riferimento a quel lasso di tempo durante il quale i dipendenti sono chiamati a lavorare molto più tempo del normale per rispettare le scadenze prefissate.

Recentemente, l'argomento è tornato alla ribalta con il caso Mortal Kombat 11: alcuni ex sviluppatori hanno affermato di essere stati costretti a fare turni di lavoro interminabili. Simili dichiarazioni sono state fatte anche per Fortnite e Anthem. Che siano vere o meno queste accuse, c'è chi invece sembra remare in senso completamente opposto con l'obiettivo di eliminare del tutto i crunch time. Stiamo parlando di MachineGames, sviluppatori svedesi della serie Wolfenstein che ad agosto lanceranno sul mercato Youngblood.

Nel corso di una recente sessione AMA (Ask Me Anything) su Reddit, il produttore John Jennings ha risposto così ad un suo collega: "Dal momento che sei uno sviluppatore, saprai molto bene che quello del crunch time è un argomento molto delicato. Le leggi sul lavoro in Svezia sono molto precise nell'indicare ciò che è legale o meno, ma ci stiamo attivamente impegnando per eliminare il crunch dal nostro studio. E lo dico in maniera sincera, non per dare una di quelle risposte da PR trite e ritrite!".

Ha poi continuato dicendo: "Abbiamo messo su un regolamento negli ultimi 12 mesi e ci stiamo impegnando per rispettarlo, anche se questo talvolta può renderci la vita manageriale più difficile, da un punto di vista del business". Siamo senza dubbio felici che i ragazzi di MachineGames abbiano preso a cuore una faccenda così delicata.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Wolfenstein Youngblood verrà lanciato il prossimo 28 luglio su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Proporrà una storia più breve rispetto agli altri Wolfenstein, ma sarà pieno di incarichi secondari. Il produttore Jerk Gustafsson ha inoltre dichiarato che il level design sarà ispirato a Dishonored.