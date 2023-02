Lo sviluppo di Alan Wake 2 procede bene: è giocabile dall'inizio alla fine, dice Remedy

Remedy Entertainment ho la ribadito più volte in passato: Alan Wake 2 uscirà nel 2023 ed è molto fiduciosa sulla possibilità di realizzare una produzione eccellente. Un poco alla volta le parole si stanno trasformando sempre di più in fatti, stando all'ultimo aggiornamento dallo studio finlandese.

Tero Virtala, CEO di Remedy, conferma che Alan Wake 2 è già giocabile nella sua interezza, specificando che la produzione del gioco sta proseguendo a pieno regime. "Alan Wake 2 è in piena produzione, il gioco presto avrà tutti i suoi contenuti al posto giusto ed è già giocabile dall'inizio alla fine. Ci stiamo per spostare verso la fase di polishing", queste nello specifico le parole di Virtala, che evidenzia come "Alan Wake è un brand unico che oggi ha un gran valore per la compagnia".

Al netto di queste buone notizie, il CEO tuttavia conferma che ancora adesso Alan Wake Remastered non ha generato introiti per la compagnia, nonostante siano ormai passati due anni dal lancio dell'edizione rimasterizzata. Già lo scorso novembre Remedy rivelò di non aver guadagnato nulla da Alan Wake Remastered, e la situazione sembra essere rimasta allo stesso punto. Tuttavia Virtala si dice fiducioso sulla possibilità che prima o poi la Remastered vada in attivo: "Ci aspettiamo che le vendite aumenteranno non appena l'uscita di Alan Wake 2 si avvicinerà, con i giocatori che vorranno vivere la storia originale sulle console di nuova generazione".

Per il momento ancora nessuna dichiarazione in merito ad una data d'uscita per il secondo capitolo di Alan Wake, ma con i lavori che procedono spediti è probabile che già nei prossimi mesi arriveranno importanti novità in tal senso.