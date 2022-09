Da quanto sono in sviluppo Assassin's Creed Mirage, Red ed Hexe? Indizi dai curriculum Ubi

1) Assassin's Creed Mirage in dev since/atleast Jun 2021

2) Project Haxe Since/atleast Aug 2021

3) Project Red Since/atleast Dec 2020



This is Speculation based on LinkedIn#AssassinsCreed #Xbox #PlayStation @IdleSloth84_ @bogorad222 @jonylj20 @Xbox_Series_XS pic.twitter.com/9ktwcAFdVI