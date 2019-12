Lo sviluppo di Bayonetta 3 procede bene, assicura Hideki Kamiya

Sono passati più di due anni dall'annuncio di Bayonetta 3 in esclusiva per Nintendo Switch, avvenuto nel corso della cerimonia dei Game Awards 2017. Eppure, da allora sono state condivise pochissime informazioni ufficiali, mentre il gioco non si è mai fatto vedere in azione.

I dubbi sull'effettivo stato dei lavori sembrano legittimi, ma sembra che non ci sia nulla di cui preoccuparsi. Incalzato dai fan che continuano a chiedere informazioni sulla terza avventura della Strega di Umbra, il director Hideki Kamiya ha condiviso poche, ma importanti parole: "Lo sviluppo sta procedendo molto bene. Ecco qua".

Purtroppo, il designer non ha riferito altro. Non sappiamo quando avremo finalmente modo di vedere di che pasta è fatto Bayonetta 3, né tantomeno abbiamo informazioni sulla data di lancio. La speranza, in ogni caso, è quello di vederlo sugli scaffali entro la fine del prossimo anno, ma è ancora tutto da vedere. Nel 2019, in ogni caso, i giocatori di Nintendo Switch hanno già avuto modo di giocare ad un titolo esclusivo per la piattaforma sviluppato da PlatinumGames, l'eccellente action Astral Chain, che a differenza di Bayonetta 3 è stato annunciato e lanciato nel giro di pochi mesi.