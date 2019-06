Lo sviluppo di Bayonetta 3 procede bene, parola di Inaba

Nonostante sia passato più di un anno e mezzo dall'annuncio di Bayonetta 3, del gioco vero e proprio non conosciamo sostanzialmente nulla. I fan della Strega di Umbra sono ansiosi di vederla in azione, e ogni evento importante sembra essere l'occasione buona. Fino ad oggi, tuttavia, sono sempre stati delusi.

La redazione di Gematsu ha provato a chiedere informazioni in merito all'executive director e producer di PlatinumGames Atsushi Inaba nel corso del BitSummit 7 Spirits che si è svolto a Kyoto lo scorso weekend. Come prevedibile, non ha svelato dettagli importanti al riguardo - neppure il nome del game director del progetto! - ma ha assicurato che lo sviluppo sta procedendo senza alcun intoppo. "Mi dispiace, non possiamo condividere nulla. In ogni caso, posso assicurati che lo sviluppo sta procedendo bene. Quindi, per favore, attendente un altro po' per gli aggiornamenti".

Quand'è che i ragazzi di PlatinumGames si decideranno a condividere con noi aggiornamenti sul gioco? La nostra speranza è quella di vedere Bayonetta 3 nel corso del Nintendo Direct E3 2019 che prenderà il via alle 18:00 di martedì 11 giugno, sebbene, a giudicare dalle parole di Inaba, le probabilità sembrano essere poche.

Durante la medesima intervista, Inaba si è rifiutato di fornire informazioni anche per Babylon's Fall, che invece è in sviluppo per PlayStation 4 e PC. Anche in questo caso, ha assicurato che lo sviluppo procede bene. Per quanto riguarda Astral Chain, possiamo invece aspettarci qualcosa di nuovo a breve, dal momento che la data d'uscita - 30 agosto su Nintendo Switch - si sta avvicinando sempre più.