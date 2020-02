Lo sviluppo di BioShock 4 richiederà ancora parecchi anni

A dicembre dello scorso anno 2K Games ha annunciato BioShock 4 (titolo provvisorio), gioco in fase di sviluppo presso il neonato studio Cloud Chamber, nato proprio per gestire questo ambizioso progetto. A quanto pare però i lavori sono ancora nelle fasi preliminarli.

La conferma arriva dal report finanziario di Take-Two Interactive (compagnia proprietaria di 2K Games), il CEO del gruppo ha chiarito agli azionisti che "il nuovo BioShock resterà in sviluppo per parecchi anni" senza però aggiungere ulteriori dettagli in merito. Non è chiaro a questo punto se il gioco uscirà anche sulle piattaforme di attuale generazione come PS4 e Xbox One o se lo vedremo unicamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X (e magari su Google Stadia e Nintendo Switch?).

Dopo aver riscosso un enorme successo durante la scorsa generazione, la serie BioShock ha subito una battuta d'arresto dopo l'uscita di BioShock Infinite nel 2013 e il successivo smantellamento di Irrational Games con conseguente abbandono della compagnia da parte di Ken Levine.

Per coloro che desiderano (ri)scoprire la saga ricordiamo che BioShock The Collection è gratis su PS4 come parte della lineup PlayStation Plus di febbraio 2020, la raccolta include BioShock, BioShock 2 (solo single player) e BioShock Infinite con tutte le espansioni e i DLC.