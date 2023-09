Lo sviluppo di Dragon Quest III HD-2D procede, su Dragon Quest XII ancora silenzio

È trascorso un po' di tempo dall'annuncio di Dragon Quest 3 HD 2D Remake nel maggio 2021, in occasione dell'evento celebrativo dei 35 anni della saga. Da allora, le notizie in merito al progetto sono state centellinate, ma in un'intervista a Famitsu il creatore della serie, Yuji Horii, ha confermato che lo sviluppo sta "procedendo in modo abbastanza costante".

In un estratto dell'intervista, riportata da Gematsu, Horii spiega che il suo coinvolgimento nel progetto riguarda i playtest, i controlli qualità generali e attività correlate. Afferma, inoltre, di aver supervisionato attentamente e apportato delle revisioni nella fase iniziale. Avendo creato il gioco lui stesso, può fornire consigli sulla direzione generale dell'opera.

Peraltro, il creatore della saga ricopre un ruolo analogo anche in Dragon Quest Monster: Il Principe Oscuro, nuovo capitolo della serie in arrivo su Nintendo Switch il 1 dicembre 2023.

Tuttavia, se i lavori a Dragon Quest III HD-2D stanno procedendo a ritmi costanti, l'autore non si sbottona su Dragon Quest XII: The Flames of Fate, il Dragon Quest dallo sviluppo complicato a causa del target adulto, limitandosi a un "non c'è ancora molto che io possa dire".

In relazione ai tre titoli appena menzionati, però, l'ideatore di Dragon Quest rassicura i fan: "Stiamo lavorando a diverse cose, quindi spero che potrete continuare ad aspettarle con trepidazione."