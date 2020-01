Lo sviluppo di Half-Life Alyx è concluso, non è previsto alcun rinvio

Temete che Half-Life Alyx possa subire la stessa sorte dei numerosi giochi rinviati negli ultimi giorni? Dormite sonni tranquilli: lo sviluppo del gioco per la Realtà Virtuale è concluso e il pericolo posticipo è stato scongiurato.

Stando a quanto riferito dal team durante un recente Reddit AMA (Ask Me Anything), "con l'eccezione di alcuni accorgimenti all'ultimissima scena, il gioco è completo. Molte persone in Valve e i playtester hanno giocato il titolo nella sua interezza più volte". Gli sviluppatori sono ora impegnati nella fase di rifinitura e di risoluzione dei bug, ovvero esattamente nella fase di lavorazione dove prevedevano di essere in questo momento dell'anno. Valve non ha affrettato i tempi per l'annuncio, e ha atteso tutto il tempo necessario prima di rivelare al mondo l'esistenza di Half-Life Alyx.

Il team è sicuro di riuscire a rispettare la finestra di lancio, fissata per il prossimo mese di marzo. Alla luce di ciò, è altamente probabile che non dovremo attendere molto tempo prima di venire a conoscenza della data d'uscita precisa. Nelle prossime settimane è inoltre attesa la pubblicazione di una serie di video di gameplay che, oltre a mettere in evidenza le meccaniche di gioco, si focalizzeranno anche sugli elementi distintivi della Realtà Virtuale, tra cui le opzioni di movimento.

Ne approfittiamo per segnalarvi che tutti gli episodi di Half-Life saranno giocabili gratis su Steam fino al lancio di Half-Life Alyx. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo inoltre di dare un'occhiata al funzionamento dei guanti gravitazionali.