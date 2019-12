Lo sviluppo di Hollow Knight Silksong prosegue: novità da Team Cherry

Annunciato per la prima volta nel corso del mese di febbraio, Hollow Knight: Silksong è tornato a mostrarsi al pubblico in occasione dell'E3 2019, con un nuovo video gameplay.

Ad oggi, il gioco è ancora privo di una data di pubblicazione definitiva, ma il team di sviluppo vi si sta dedicando con passione. Per aggiornare la community sullo stato dei lavori, Team Cherry ha pubblicato un nuovo aggiornamento sul proprio sito ufficiale. "Siamo ancora all'opera, costruendo questo mondo (molto grande). - si legge nell'update - Il nostro desiderio di continuare a costruire, costruire, costruire non è sicuramente diminuito, ma le nostre tabelle di marcia si sono leggermente dilatate, sia per tenere conto di tutte le entusiasmanti cose nuove sia per concludere tutto il resto".

La software house non si è dunque sbilanciata su di una possibile finestra di uscita di Hollow Knight: Silksong, ma ha condiviso alcune prime anticipazioni sui contenuti che troveranno posto nel gioco. È stato ad esempio confermato che i nuovi nemici saranno più di 150: in calce potete trovare un artwork dedicato alle creature #163, #164 e #165. Team Cherry ha inoltre garantito di star lavorando con un preciso scopo in mente: "evocare la sensazione di star esplorando un vasto e sorprendente nuovo mondo; uno che eguagli (o superi) la portata e la varietà del gioco originale".



Ricordiamo che il gioco è attesto su PC e Nintendo Switch: sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco provato di Hollow Knight: Silksong.