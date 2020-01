Lo sviluppo di Nioh 2 è quasi completo, nessun rinvio all'orizzonte

Con un messaggio rivolto ai fan, il produttore e director Fumihiko Yasuda ha svelato che lo sviluppo di Nioh 2 è prossimo alla conclusione e che tutto sta procedendo per il meglio.

Alla luce di tale affermazione, il pericolo rinvio dovrebbe essere scongiurato. Se ci seguite regolarmente, sapete bene che questa è stata una settimana piuttosto difficile, dal momento che sono stati posticipati ben quattro dei giochi più attesi del 2020, ovvero Final Fantasy 7 Remake, Marvel's Avengers, Marvel's Iron Man VR e Cyberpunk 2077. Lo sviluppo di Nioh 2 procede quindi spedito verso il 13 marzo, giorno in cui debutterà in esclusiva su PlayStation 4. Fino ad allora, Team Ninja ha promesso di condividere nuove informazioni sul gioco a cadenza settimanale.

Come vi avevamo già riferito, inoltre, il director ha anche colto l'occasione per mostrare a tutti i giocatori in trepidante attesa tante nuove immagini di Nioh 2, che hanno offerto uno sguardo alle creature e ai personaggi che popoleranno le ambientazioni del Castello Otari e dell'Hongan-ji di Ishiyama. Se non l'avete ancora fatto, inoltre, vi consigliamo di informarvi sulle migliorie apportate a Nioh 2 dopo l'Open Beta, dal bilanciamento del livello di difficoltà all'ottimizzazione del motore di gioco.