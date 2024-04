Dai una svolta al gaming con la scheda grafica NVIDIA a un prezzo RIDICOLO!

ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 NVIDIA 4 GB GDDR6 ‎con le sue dimensioni 21,59 x 11 x 0,1 cm vanta un'alta compatibilità. La GTX 1650 ha il giusto mix prezzo, prestazioni, consumo energetico per le tasche meno generose. Ideale per la ricompressione e l'editing video. Grazie a questa offerta a tempo su Amazon la paghi con il 15% di sconto 151,40€.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Con questa scheda Grafica Nvidia, il computer funzionerà velocemente e in modo efficiente dal punto di vista energetico con più schermi. Durante il normale funzionamento, rimane al di sotto dei 100 W.

Tra le info tecniche, troviamo Dimensioni RAM della scheda grafica 4 GB e la Velocità di clock GPU 12 GB.

Risoluzione massima del display 3840 x 2160 Pixel, componenti inclusi ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 GDDR6 e il manuale utenti.

Ricordiamo dunque l'offerta a tempo: la paghi con il 15% di sconto solo 151,40€.

