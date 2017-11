SW Battlefront 2: come aumentare di livello con le carte e ottenere nuove armi

Il sistema di progressione diè molto diverso dal predecessore, poiché legato profondamente alle. Queste ultime sono quindi fondamentali nel nuovo metodo adottato daper permettere ai giocatori di potenziare ogni classe, ottenendo così maggiori abilità e livelli più alti.

Tutto questo però comporta spesso confusione nel giocatore e quindi vi spigheremo nel dettaglio come ottenere il massimo per i vostri personaggi.

Come livellare le classi

In Star Wars Battlefront 2 il vostro livello è separato rispetto a quello delle Carte Stellari, con il primo che rappresenta quello generale, mentre il secondo è basato sulle classi. Infatti ogni classe ha il proprio Livello Stelle che viene incrementato attraverso l’ottenimento, il crafting o il potenziamento delle Carte Stellari. Queste ultime possono essere ottenute nelle casse oppure essere sbloccate craftando con i materiali.

Il Livello Stelle vi permette quindi di incrementare il livello di ogni classe dandovi l’abilità di potenziare le Carte Stellari. Ci sono quattro ranghi per ogni Carta Stellare, e prima di raggiungere il livello 10, sarete in grado solo di sbloccare il primo rango di ognuna di essa. Una volta raggiunto il 10, potrete quindi incrementare il rango di Carta Stellare al due. Dopodiché, arrivati al 15, il rango 3, e infine al 20 il rango 4. Insomma, un bel casino.

E non è finita qui. Infatti, potenziando le Carte Stellari, o ottenendo una quantità sempre maggiore, verrà aumentato il Livello Stelle. Le parti Creazione per far ciò possono essere ottenute con le casse, attraverso il completamento di sfide o salendo di livello. Potevano essere anche comprate con i cristalli, acquistabili invece con soldi veri. Possibilità che però è stata rimossa in seguito alle proteste della community.

Ogni classe può essere equipaggiata al massimo con tre Carte Stellari una volta raggiunto il livello 10. Equipaggiando o meno le Carte Stellari inoltre, il vostro livello di carte non cambierà.

A cosa servono le Carte Stellari

Le Carte Stellari vi garantiranno abilità extra o boost come ad esempio una rigenerazione della vita più veloce o tempi di ricarica più rapidi. Quindi sono importanti, se non addirittura fondamentali.

A seconda del bonus che daranno, avranno nomenclature diverse. Infatti, si chiameranno Carte sostituzione abilità oppure Carte miglioramento. In definita, il livello di carte rappresenta la potenza a vostra disposizione. In teoria, se avrete davanti a voi un nemico con un livello di carte maggiore, dovrete fare molta attenzione.

Come ottenere nuove armi

Per ottenere nuove armi per un determinato personaggio dovrete necessariamente usare lo stesso in partita il più possibile. Infatti queste verranno sbloccate attraverso delle sfide, come ad esempio l’uccisione di un determinato numero di nemici.

Oltre a sbloccare armi potrete anche ottenere dei potenziamenti. Queste sfide possono essere visionate all’interno della vostra Collezione, che vi darà anche una visione generale sull’avanzamento.