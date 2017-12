SW Battlefront 2: Finn e Capitan Phasma di Star Wars Gli Ultimi Jedi gratis per tutti

Per festeggiare l'arrivo di(al cinema da oggi, mercoledì 13 dicembre),ha deciso di regalare i personaggi dia tutti i possessori diche giocheranno alla stagione Jedi Season almeno una volta da oggi ed entro il 29 dicembre.

I due personaggi in questione non dovranno essere sbloccati con i crediti, il loro costo sarà infatti pari a zero per tutti i partecipanti alla Season One di Star Wars Battlefront 2. The Last Jedi Season è il titolo della prima stagione del gioco DICE, al via oggi, in contemporanea con l'uscita di Star Wars Episodio VIII Gli Ultimi Jedi nelle sale di tutto il mondo.

La stagione Ultimi Jedi include due personaggi (Finn e Captain Phasma), due mappe inedite (Crait e D'Qar per le modalità Assalto Galattico e Caccia Stellari all'Assalto) e una nuova missione per la campagna single player (Resurrection) con protagonista Iden Versio. Nelle prossime settimane, fino al 29 dicembre, Electronic Arts e DICE proporranno anche altri contenuti ispirati al film Star Wars Gli Ultimi Jedi.

Ricordiamo che Star Wars Battlefront 2 è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, DICE ha confermato recentemente che il supporto per il gioco continuerà almeno per tutto il 2018, nonostante le vendite non esaltanti sul mercato retail.