Swatch lancia la nuova Space Collection ispirata alla NASA

Time is what you make of it, è questo lo slogan adottato da Swatch per presentare la nuova collezione a tema NASA denominata Space Collection e che apre un nuovo capitolo della storia di Bioceramic Swatch, la linea in Bioceramica dell'azienda svizzera che da decenni incarna il concetto di orologeria rivoluzionaria alla portata di tutti.

Proprio come la NASA, anche Swatch ha utilizzato i migliori materiali e le tecnologie più innovative per la Space Collection, gli orologi della serie sono realizzati con un materiale composto da due terzi di ceramica e un terzo di plastica biogenerata, presentando al tatto una sensazione piacevole e vellutata, oltre ad essere estremamente resistente agli urti. Sono cinque i modelli della collezione NASA Bioceramic di Swatch, tre dei quali caratterizzati da materiale Bio-Sourced e ispirati alle tute degli astronauti.

Big Bold Chrono Extraveichular trae ispirazione dall'iconica tuta bianca indossata per la prima volta da Story Musgrave e Donald Peterson nel 1983. Questo modello è caratterizzato da una cassa da 47mm in Bioceramic e da un quadrante protetto da un vetro in plastica di origine biogenerata. Il timer del cronografo è impostato dieci secondi prima dell'ora esatta ed è riconoscibile dal colore rosso, lo stesso utilizzato per segnalare il conto alla rovescia finale prima del lancio. Completano il design due loop di colore rosso e blu, le lancette Swatch Glow luminescenti e l'iconico logo NASA.

Il modello Big Bold Chrono Launch è invece ispirato alla Advanced Crew Escape Suit arancione, nota anche come la tuta color zucca. Il colore arancione chiaro rispecchia le tute indossate dagli astronauti per l’ascesa nello spazio. Il cronografo presenta una cassa da 47mm in Bioceramica e un quadrante argentato protetto da vetro in plastica biogenerata. Anche in questo caso il timer del cronografo non è impostato sull’indicatore dell’ora esatta ma dieci secondi prima. Completano il design due loop di colore blu e bianco, il logo della NASA e lancette luminescenti ad alta visibilità.

Big Bold Jumpsuit richiama invece le classiche le tute blu indossate dagli astronauti nelle attività quotidiane, nelle conferenze stampa e nei lavori svolti all'interno dello stabilimento NASA. L'orologio si distingue per un vivace colore blu e presenta una cassa 47mm in Bioceramica, il vetro è in plastica biorigenerata, la colora è posizionata a ore due. Anche in questo caso troviamo due loop di colore bianco, logo della NASA e lancette illuminate con tecnologia Swatch Glow.

Completano la Space Collection di Swatch i modelli Take Me To The Moon New Gent con una cassa trasparente e la versione Space Race Gent con un quadrante argentato effetto specchio. Tutti i modelli della Swatch Space Collection sono già in vendita sullo Swatch Store Online e presso le boutique della casa con prezzi a partire da 80 euro, in alcuni Swatch Store selezionati è possibile acquistare anche un set esclusivo che include tutti i modelli della collezione e un Flik Flak a tema NASA, quest'ultimo in vendita anche singolarmente al prezzo di 42 euro.