Swery e Suda51 annunciano il loro nuovo gioco: Hotel Barcelona!

E' attualmente in corso una conferenza stampa in Giappone (trasmessa in esclusiva da IGN Japan) con protagonista Goichi "Suda51" Suda e Hidetaka "Swery" Suehiro, i quali hanno annunciato il loro nuovo progetto, intitolato Hotel Barcelona.

Hotel Barcelona è un gioco sviluppato dai due creativi giapponesi e pubblicato da Devolver Digital, nel quale gli autori di No More Heroes e Deadly Premonition hanno unito il loro talento per dare vita ad una produzione di stampo horror per piattaforme non ancora annunciate.

Al momento purtroppo non ci sono informazioni sul gioco, Devolver Digital si occuperà del publishing come detto ed ha stanziato un milione di dollari come budget per lo sviluppo, che sarà completato indicativamente nel 2020. Swery e Suda hanno lavorato insieme ad un gioco horror per PlayStation VR, poi cancellato, non è chiaro se parte delle idee siano confluiti in Hotel Barcelona.

Swery è attualmente al lavoro anche su Deadly Premonition 2 A Blessing In Disguise mentre Suda51 ha curato negli anni tanti progetti del calibro di No More Heroes, Killer 7, The Silver Case, Let It Die e Killer is Dead.