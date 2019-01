Pokémon GO: Swinub è il protagonista del Community Day di febbraio

Il mese di Febbraio si avvicina a grandi falcate, ed è arrivato dunque il momento per Niantic di rivelare il prossimo Community Day di Pokémon GO. E infatti sono arrivati puntuali i primi dettagli dell'evento del prossimo mese, che inizierà sabato 16 Febbraio e vedrà come protagonista Swinub.

Durante l'evento, il Pokémon di tipo ghiaccio e terra della seconda generazione, apparirà più frequentemente del solito e i giocatori potranno evolverlo nella sua forma finale, Mamoswine, fino a un'ora dal termine del lasso di tempo stabilito, che potrà imparare una nuova mossa speciale per il momento ancora non dichiarata dalla software house.

Come al solito, per poter evolvere il Pokémon, avrete bisogno della Pietra di Sinnoh, ottenibile sia con le lotte tra allenatori, sia durante il Community Day stesso, e stando a Niantic sarà possibile ottenerne fino a cinque durante gli scontri. Inoltre catturare le varie creaturine durante l'evento vi frutterà ben tre volte il quantitativo normale di polvere di stelle.

Quello dedicato a Swinub è il secondo Community Day del 2019 (il primo aveva Totodile come protagonista) e durerà tre ore: per quanto riguarda l'Europa il periodo interessato va dalle 11 alle 14 di sabato 16 febbraio. Siete pronti a tornare a caccia di Pokémon?