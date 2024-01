Switch, 1.000 giochi in sconto fino al 75%: al via i Saldi di Capodanno su Nintendo eShop

Mentre in rete si discute delle analisi sul prezzo e sulle specifiche hardware di Nintendo Switch 2, la casa di Kyoto lancia ufficialmente i Saldi di Capodanno, una promozione che coinvolge oltre 1.000 videogiochi Switch del catalogo di Nintendo eShop con sconti fino al 75% sul prezzo di listino abituale.

La nuova tornata di offerte coinvolge moltissimi titoli, dalle esclusive first party ai giochi indie più interessanti. Tra i tantissimi videogiochi in sconto su eShop troviamo ad esempio EA Sports FC 24 nella sua versione Switch, Mario Party Superstars, Among Us, Mario Kart 8 Deluxe, Just Dance 2024, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker e Nintendo Switch Sports.

I Saldi di Capodanno sui giochi Switch sono già attivi sulle pagine del Nintendo eShop e lo rimarranno fino alla sera di domenica 14 gennaio. In calce alla notizia trovate il link con l'elenco completo dei giochi Switch in sconto su eShop durante i Saldi di Capodanno 2024.

