Switch 2 avrà uno schermo LCD da 8 pollici? Nintendo non commenta il report di Bloomberg

Bloomberg ha pubblicato un nuovo report sulla prossima console della casa di Kyoto: secondo quanto rivelato dall'analista di Omdia, Hiroshi Hayase, Nintendo Switch 2 uscirà quest'anno e sarà equipaggiata con uno schermo LCD da 8 pollici.

Non si tratta in realtà di una novità assoluta poiché già nei mesi scorsi erano emerse voci di corridoio che parlavano dell'adozione di uno schermo LCD (niente OLED, quindi) delle dimensioni di 8 pollici da parte di Nintendo per il suo nuovo hardware ibrido.

Nintendo starebbe collaborando ancora una volta con Sharp con quest'ultima incaricata di produrre pannelli LCD per "una console di prossima uscita sul mercato." Bloomberg ha contattato Nintendo per un commento, inizialmente la compagnia non ha risposto subito alle richieste di chiarimento, in seguito però un portavoce di Nintendo ha fatto sapere che l'azienda non ha nessun commento da fare a riguardo.

L'assenza dello schermo OLED su Nintendo Switch 2 potrebbe far storcere il naso a coloro che desideravano sin da subito uno schermo di maggior qualità, c'è da dire però che questa scelta permetterà a Nintendo di contenere i costi di produzione e di conseguenza di non aumentare troppo i prezzi al pubblico. Nulla vieta ovviamente che il display OLED possa essere utilizzato per un futuro modello premium della console, così come accaduto con Switch.

Secondo alcuni rumor, Nintendo Switch 2 esce a settembre 2024 ma non ci sono conferme di alcun tipo a riguardo, stando a fonti apparentemente bene informate il debutto della console sarebbe comunque previsto entro la fine dell'anno.