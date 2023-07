Switch 2 compare nel portale Nintendo per gli sviluppatori? Sembra un fake

A quanto pare, Nintendo avrebbe iniziato a distribuire i kit di sviluppo di Switch 2 e uno di questi sarebbe già nelle mani di MercurySteam, autori di Metroid Dread. Ma sembra che anche altri studi siano in possesso del dev kit...

Secondo quanto riportato da Famiboards, il portale di Nintendo per gli sviluppatori sarebbe stato aggiornato con una nuova piattaforma, nome in codice NX2, ovvero il successore di Nintendo Switch, conosciuto con il codename NX fino al momento della presentazione.

Una cosa simile è avvenuta anche nel 2016, un mese prima della presentazione di Switch, quando sul portale dedicato ai developer comparve un menu dedicato ai giochi per NX. Fino a qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che alcuni sviluppatori assicurano di non avere nessuna voce di menu dedicata a Switch 2 sul portale, inoltre suona piuttosto strana la possibilità di caricare ancora giochi per 3DS.

Secondo gli ultimi rumor, Nintendo Switch 2 sarebbe potente come PS4 e Xbox One ma al momento non sono ancora emerse le specifiche della console o dei kit di sviluppo, dunque è impossibile avere notizie più precise a riguardo. Probabilmente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi o al più tardi all'inizio del 2024.