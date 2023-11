Switch 2 alla Gamescom, Activision conosce le specifiche? Macchè, tutto falso per Nintendo

Gli ultimi rumor su Nintendo Switch 2 non sono accurati, dichiara Shuntaro Furukawa nell'ultima conferenza con gli analisti. Arriva ora una traduzione più precisa delle sue parole, con il Presidente della Grande N che nega totalmente di aver mai mostrato Switch 2 ad un pubblico di sviluppatori selezionati.

Furukawa in particolare nega con forza i rumor che vorrebbero Nintendo "aver presentato un nuovo hardware ad un evento fuori dal Giappone la scorsa estate" con riferimento alla presentazione di Nintendo Switch 2 a porte chiuse alla Gamescom.

Sulla questione interviene IGN.com, la testata gioca sulle parole specificando come effettivamente Nintendo non abbia mostrato nessun "nuovo hardware" limitandosi a presentare delle tech demo su un dev kit con specifiche non definitive della console finale. Nessun dubbio invece, chiarisce IGN, sul fatto che queste demo tecniche siano state effettivamente portate a Colonia e mostrate ad un pubblico ristretto rigorosamente a porte chiuse.

Il Presidente della casa di Kyoto esclude poi che un "editore terze parti sia a conoscenza delle specifiche tecniche della nostra nuova console" con riferimento alle parole di Activision che ha descritto Switch 2 come più potente di PS4 e Xbox One dopo aver discusso dell'hardware in un meeting con Nintendo avvenuto alla fine del 2022. La smentita di Furukawa appare piuttosto strana dal momento che le dichiarazioni di Activision sono state depositate in tribunale come parte della causa tra Microsoft e la FTC.

Infine, Furukawa invita a "non credere a tutto quello che leggete al di fuori dei canali ufficiali Nintendo" e ad "usare il buon senso per decifrare le notizie certe da rumor e speculazioni."