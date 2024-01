PS5 PRO, Switch 2 in più modelli e Xbox Portable: 5 sorprese che vorremmo nel 2024

L'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato eccezionalmente ricco di videogiochi, basti dare un'occhiata alla Top10 di Metacritic dei migliori giochi del 2023. Al netto dei problemi inerenti la crisi dei tripla A e i tanti licenziamenti, quali saranno le maggiori sorprese (in positivo) del 2024 videoludico?

Da qui ai prossimi dodici mesi, il panorama offertoci dall'industria dell'intrattenimento digitale potrebbe essere letteralmente stravolto da annunci in grado di rovesciare gli attuali equilibri del settore.

Non serve scomodare la casa di Kyoto e i sempre più insistenti rumor e leak sull'annuncio nel 2024 di Switch 2 per guardare al futuro con gli occhi di chi, giustamente o meno, si aspetta tantissimi colpi di scena da parte degli attori più importanti, con Sony che potrebbe lanciare PS5 PRO e l'utenza Xbox che dovrebbe iniziare a 'capitalizzare' i benefici dell'acquisizione di Activision Blizzard con l'ingresso di nuovi titoli nel Game Pass e il reveal di IP esclusive.

Nintendo Switch 2, magari in più modelli

La 'sorpresa meno sorprendente' di questo 2024 potrebbe offrircela proprio Nintendo con l'attesissimo annuncio di Switch 2. Più che al reveal entro fine anno della console nextgen della Grande N, dato praticamente per scontato da tutti (o quasi) gli analisti e operatori del settore, si guarda con maggiore interesse ai 'contenuti tecnologici' di una piattaforma destinata a ereditare una community oceanica.

La partnership tra Nintendo e NVIDIA lascia presagire una retrocompatibilità totale con l'attuale ludoteca di Switch, ma non solo: il DLSS della casa verde potrebbe spremere l'hardware della prossima console ibrida della casa di Kyoto, mentre il lancio di un'intera famiglia di dispositivi darebbe a Nintendo l'opportunità di occupare tutte le nicchie di mercato e soddisfare le necessità di una community con fasce di prezzo adatte a ogni appassionato.

PS5 PRO e la 'risposta' di Sony al DLSS

Parallele e complementari alle indiscrezioni su PS5 Slim, le anticipazioni sul modello mid-gen di PlayStation 5 continuano ad affollare i siti e i forum di settore, con i leaker più accreditati in prima fila per veicolare un messaggio recepito ormai da tutti: il 2024 promette di essere l'anno di PS5 PRO.

C'è chi, come l'ormai celebre insider Tom Henderson, ritiene che PS5 PRO sarà un vero e proprio mostro di ottimizzazione, mentre altri addetti al settore preferiscono non entrare nel merito delle specifiche hardware per focalizzarsi invece sulle prestazioni e sulle funzionalità più avanzate. Le voci di corridoio riguardanti l'utilizzo di un upscaler simile al DLSS su PS5 PRO, d'altronde, sono state accompagnate dalla scoperta di un brevetto depositato da Sony che descrive una tecnologia analoga.

Xbox Series X Refresh... e Portable!

Meno insistenti dei leak su PS5 PRO e Switch 2 troviamo poi i rumor e le analisi di settore sul cosiddetto Refresh di Xbox Series X, citato incautamente dalla stessa Microsoft nei documenti trapelati della causa contro l'FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard. Come nel caso di PS5 PRO, c'è ovviamente chi afferma che 'non è necessaria' la nuova potenza computazionale di una console mid-gen, ma le dinamiche di mercato impogno ai colossi del settore di 'svecchiare' il proprio catalogo per tenere sempre vivo l'interesse della community, da qui l'importanza (anche se solo promozionale e di mero marketing) di una revisione hardware di Xbox Series X e Series S senza ulteriori benefici prestazionali.

In un'ottica più ampia, perché non guardare anche al lancio nel 2024 di un ipotetico dispositivo Xbox Portable? L'esplosione del fenomeno dei PC ibridi simil-Steam Deck potrebbe fare da traino a una piattaforma mobile targata Xbox con funzionalità online evolute (per poter accedere ai giochi tripla A su Xbox Cloud Gaming) e un hardware sufficientemente avanzato da garantire l'utilizzo in locale della maggior parte dei giochi fruibili su Game Pass.

Nuove acquisizioni: le major alle grandi manovre

Che lo desideriate o meno, nel 2024 ci saranno tante altre acquisizioni: a sostenerlo sono tutti gli analisti di settore, alla luce dei problemi che stanno interessando l'intera industria dell'intrattenimento digitale tra costi di sviluppo sempre più elevati e una contrazione della domanda in questa fase post-pandemia.

Difficilmente assisteremo a un matrimonio in stile Microsoft-Activision, ma la situazione è talmente fluida da imporre delle serie riflessioni anche a chi, nei board dirigenziali dei publisher più affermati e delle software house indipendenti, desidera garantire un futuro prospero alla propria azienda a fronte di un'offerta irrinunciabile proveniente da un colosso del settore. Perché al giorno d'oggi troppe realtà affidano le proprie fortune a 'giochi troppo grandi per fallire', e per un fan è sempre meglio assistere alla trasformazione del proprio studio del cuore in una sussidiaria che vederlo scomparire del tutto sotto il peso di un mercato che non ammette più errori.

Maggiore chiarezza nella comunicazione

Alzi la mano chi non è stato infastidito dalle strategie comunicative adottate nel 2023 dalle aziende videoludiche più affermate, tra annunci di nuovo hardware affidati a un post su un blog (qualcuno ha detto PlayStation Portal?) e dichiarazioni ondivaghe sul futuro multipiattaforma delle proprie IP (ogni riferimento a Microsoft è puramente 'casuale').

Il problema della chiarezza nella comunicazione, ad ogni modo, non interessa solo i colossi del settore, basti pensare all'atteggiamento assunto dagli sviluppatori di Hollow Knight Silksong e da tante altre realtà imprenditoriali come Embracer che, a fronte di proclami roboanti e investimenti spericolati, rischiano di far scivolare lentamente le proprie IP nel girone dantesco dei vaporware.