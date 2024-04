Altro che Switch 2! Nintendo annuncia Virtual Boy Pro con Mario Kart Open Road

Proprio a pasquetta (guarda caso) Nintendo annuncia Virtual Boy Pro: non una nuova console ma un accessorio per Switch in arrivo a fine anno, come rivelato in esclusiva sulle pagine di IGN USA (occhiolino).

Virtual Boy PRO è di fatto un headset VR per Nintendo Switch, accessorio che nasce con l'obiettivo di portare i videogiochi nella vita reale, come già accaduto con altri prodotti della casa di Kyoto come Ring Fit e Nintendo Labo ad esempio.

Per l'occasione Nintendo ha annunciato che una serie di giochi in VR tra cui Mario Kart Open Road, in uscita presumibilmente al lancio del nuovo accessorio. In Mario Kart Open Road le piste sono nientemeno che le strade della vostra città mentre il kart viene sostituito dalla vostra automobile... siete pronti per guidare nella vita reale con gusci spinosi e altri power-up esplosivi?

Nintendo ha confermato che Virtual Boy Pro uscirà entro la fine dell'anno ad un prezzo non ancora annunciato ma che si presume (o almeno, si spera) più basso rispetto a quello del Virtual Boy originale, uscito nel 1995 al prezzo di 179,99 dollari negli Stati Uniti.

Presto dovrebbero arrivare gli hands-on ed i primi video sul Virtual Boy Pro. Teniamo gli occhi aperti per un eventuale gioco di pesca, che ne dite? E nel frattempo ovviamente continuiamo ad aspettare notizie su Nintendo Switch 2.

