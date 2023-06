Switch 2: Nintendo ha intenzione di produrre unità sufficienti e bloccare gli scalper

Sebbene non ci sia ancora alcun annuncio ufficiale nei riguardi di Switch 2, Nintendo sta iniziando a fare riferimenti espliciti alla sua console di prossima generazione durante i recenti incontri con gli investitori.

Dopo aver assicurato che gli utenti potranno procedere ad una migrazione semplice e immediata all'hardware di prossima generazione di Nintendo, il presidente Shuntaro Furukawa ha discusso di come la casa di Kyoto ha intenzione di gestire la produzione di Switch 2, o di quella che si rivelerà essere la prossima piattaforma da gaming dell'azienda nipponica.

Un obiettivo fondamentale per Nintendo sarà produrre unità sufficienti della console, ed evitare quindi - come accaduto in modo particolarmente eclatante con PS5 e Xbox Series X fino allo scorso anno - che gli scalper si approfittino della situazione e prendano il sopravvento ai danni dei consumatori.

"Per quanto riguarda le misure di rivendita al momento del lancio del nuovo hardware, riconosciamo che la cosa più importante è produrre e spedire in una quantità che sia in grado di soddisfare la domanda dei clienti", ha dichiarato il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa. "Valuteremo quindi se ci saranno altre possibili misure che possono essere prese".

Nintendo ha dichiarato che Switch 2 sarà annunciata in prossimità del lancio, e non con diversi anni di anticipo.